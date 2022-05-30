Элиста, 31 мая, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Верховный суд Калмыкии утвердил приговор бывшему министру по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия, признанному виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Приговор Элистинского городского суда вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Калмыкии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Уголовное дело было рассмотрено в отсутствие подсудимого, поскольку он находится в международном розыске. Судом установлено, что глава ведомства добился расторжения действующего на тот момент госконтракта на выполнение землеустроительных работ по описанию и установлению местоположения границ Калмыкии и границ муниципалитетов с целью заключения нового контракта с другим юридическим лицом по максимально возможной цене без торгов. В результате республиканскому бюджету был причинён ущерб в размере около 5 млн рублей.

Кроме того, бывший глава ведомства необоснованно распорядился безвозмездно передать автомобиль из собственности Калмыкии в муниципальную собственность Яшалтинского района. В результате ведомству был причинён ущерб на сумму 500 тыс. рублей.

Элистинский городской суд назначил бывшему главе ведомства наказание 3,5 года колонии общего режима с лишением права в течение трёх лет занимать должности во властных структурах. Защитники пытались обжаловать приговор в Верховном суде Калмыкии, однако вынесенное решение оставлено без изменения.