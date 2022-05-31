Элиста, , 00:10 — REGNUM Шестеро из семи человек, отравившихся угарным газом в Элисте, госпитализированы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном МЧС России.

Больничная палата Иван Шилов © ИА REGNUM

«Шестеро из семи пострадавших (трое взрослых и трое детей) госпитализированы в лечебные учреждения со средней степенью тяжести здоровья, один ребёнок отправлен на амбулаторное лечение», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что инцидент случился в 4-м микрорайоне Элисты днём 30 мая. Сотрудники «Калмгаза» установили, что утечка газа произошла в результате неисправности газовой колонки.

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