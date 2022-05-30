Элиста, 31 мая, 2022, 00:08 — ИА Регнум. В Калмыкии назначен министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков.

Orenburg-gov.ru Назначение

«Назначить Мангутову Викторию Егоровну министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия», — сказано в документе.

ИА REGNUM напоминает, что Виктория Мангутова ранее работала в должности заместителя главы ведомства. Затем была назначена временно исполняющей обязанности министра ЖКХ и энергетики Калмыкии после того, как в феврале 2021 года руководящий пост покинул Евгений Мамутов.