Ростов-на-Дону, 31 мая, 2022, 00:07 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону задержан главный подозреваемый в убийстве семилетнего мальчика, тело которого в вещевой сумке было обнаружено в реке Темерник 30 мая. Им оказался 32-летний отец ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Ktr.su Уголовное дело

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«Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, он пояснил, что рано утром 28 мая 2022 года он увидел, что ребёнок не подает признаков жизни, после этого, испугавшись, уложил его тело в вещевую сумку и сбросил реку. Версия подозреваемого будет проверена следователем в ходе расследования уголовного дела», — уточнили в ведомстве.

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В рамках расследования уголовного дела будут проведены судебно-медицинская экспертиза, которая установит истинную причину смерти мальчика, а также ряд молекулярно-генетических экспертиз.

В ближайшее время будет решён вопрос о заключении предполагаемого убийцы под стражу.