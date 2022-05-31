31 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили теракт, произошедший в освобождённом от нацистов Мелитополе.

Елизавета Коробова, , 10:54 — REGNUM Заявление главы Мелитополя Галины Данильченко о том, что теракт, произошедший в городе, был направлен на запугивание мирных жителей, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 31 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Мольнер Иван Александрович, картина «Мелитополь», серия «Мелитополь». 2009 год

Исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Власти Украины — нацисты и террористы. Случившееся — очередное тому доказательство», — считает Виктор С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина заслужила право считаться государством-террористом, причём киевские власти даже не отрицают свою причастность к взрыву — наоборот, кичатся своим терактом.

«Пора признать Украину государством-террористом со всеми вытекающими из этого последствиями», — предлагает Gari M.

Некоторые комментаторы отмечают, что террористический акт в Мелитополе является местью киевских нацистов и направлен на то, чтобы местные жители пребывали в страхе.

«Преступный украинский режим пытается всеми силами запугать жителей освобождённых территорий, но они, видимо, не могут понять, что именно из-за таких действий украинских преступников местные жители хотят быть с Россией», — указывает Дарина Д.

Часть людей полагает, что раз на военном фронте у киевского неонацистского режима нет успехов, бандеровцы решили воевать с гражданским беззащитным населением.

«Киевские террористы воюют с волонтёрами, которые помогают жителям украинского города. Это так смело. На что ещё могут быть способны эти упыри?» — задаётся вопросом Александр Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Вооружённые силы России не должны впредь допускать террористических актов на освобождённых территориях Украины.

«Значит, террористы наблюдали со стороны — ждали, пока машина проедет. Значит, в городе всё ещё орудуют украинские диверсионные группы. Недосмотрели», — отметил Ким К.

«Но ведь это нужно было предвидеть. Где и в каком виде противодействие этому? Не будет жесточайшего контроля за людьми, автомобилями с проверкой документов и законов военного времени, теракты неминуемы! Украинский нацизм будет терроризировать жителей освобождённых территорий. Этого нельзя допускать!» — написал Владимир Т.

«Нужен тотальный контроль на время ведения боевых действий. Я понимаю, что гражданские должны жить гражданской жизнью, но ради их же безопасности разве нельзя организовать комендантский час? Почему вблизи административных зданий нет охраны? Ясное ведь дело, что нацисты будут бить исподтишка, потому что они не способны полноценно воевать», — указывает Павел И.

Нашлись и те, кто отмечают, что террор на Украине будет побеждён только тогда, когда исчезнет с лица земли киевский неонацистский режим.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«К сожалению, подобные эксцессы будут происходить и дальше. Увы, но такова логика ведения войны. Оставшиеся на территории идеологические нацисты будут продолжать кошмарить местное население. Даже не потому, что у них какая-то команда из Киева, а потому, что у них сознание так работает. Следует выявлять террористов и ликвидировать. Только так можно сократить количество терактов», — поделился своим мнением Николай А.

Напомним, 30 мая глава Мелитополя Галина Данильченко заявила в эфире телеканала «России 24» о том, что теракт, произошедший в городе, был направлен на запугивание мирных жителей. Данильченко подчеркнула, что среди пострадавших в результате террористического акта только мирные горожане.