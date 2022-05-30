Донецк, 30 мая 2022, 23:51 — REGNUM Посёлок Зайцево (Бахмутский район, ДНР) был обстрелян вечером 30 мая со стороны ВСУ, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинский солдат стреляет из миномета
Украинский солдат стреляет из миномета
(сс) Ministry of Defense of Ukraine

Украинские боевики, стрелявшие со стороны населённого пункта Жованка, применяли при обстрелах тяжёлое вооружение.

Так, в 17:50 мск Зайцево обстреляли из артиллерийских орудий, выпустив два снаряда. В 18:25 мск ВСУ использовали тяжёлые миномёты, выпустив три мины калибра 120 мм.

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