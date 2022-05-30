Донецк, 30 мая, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Посёлок Зайцево (Бахмутский район, ДНР) был обстрелян вечером 30 мая со стороны ВСУ, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

Украинские боевики, стрелявшие со стороны населённого пункта Жованка, применяли при обстрелах тяжёлое вооружение.

Так, в 17:50 мск Зайцево обстреляли из артиллерийских орудий, выпустив два снаряда. В 18:25 мск ВСУ использовали тяжёлые миномёты, выпустив три мины калибра 120 мм.