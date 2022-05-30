Горловка, ДНР, 30 мая, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Множественным обстрелам подвергся Горловский район ДНР вечером 30 мая со стороны украинских боевиков, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 16:50 мск посёлок Пантелеймоновка со стороны населённого пункта Новгородское был обстрелян украинскими боевиками, выпустившими восемь снарядов калибра 122 мм. Атака повторилась в 18:15 мск (шесть снарядов) и в 18:45 мск (пять снарядов).

Никитовский район Горловки ВСУ обстреляли в 17:00, 20:30 и 21:20 мск со стороны Новгородского, населённых пунктов Майорск и Шумы. Выпущено пять снарядов калибра 122 мм, 11 гранат из РПГ, применялось стрелковое вооружение.

Калининский район Горловки украинские боевики обстреляли в 17:00, 17:40 и 18:25 мск со стороны населённого пункта Новолуганское и со стороны Новгородского. Выпущено четыре мины калибра 120 мм и 11 снарядов калибра 122 мм.

В 17:25 мск со стороны Новгородского ВСУ обстреляли Центрально-Городской район Горловки: выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Также Горловку ВСУ обстреляли в 18:50 мск со стороны населённого пункта Кудрюмовка, выпустив шесть снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, ВСУ дважды за вечер 30 мая обстреляли посёлок Гольмовский — в 17:55 и в 18:30 мск, выпустив 12 снарядов калибра 122 мм.https://regnum.ru/news/3605383