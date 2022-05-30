Москва, 30 мая, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Российские подразделения ПВО, действующие в рамках спецоперации по денацификации Украины, за сутки уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) укронацистов, сообщает вечером 30 мая пресс-служба Минобороны РФ.

«Панцирь-С1»

Кроме того, военное ведомство отметило артиллерийский удар по территории судостроительного завода «Океан» в Николаеве, в результате которого было уничтожено не менее 15 танков и бронемашин украинских нацистов.

Также было отмечено уничтожение батареи гаубиц итальянского производства, поставленных блоком НАТО Украине.