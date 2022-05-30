Приштина, Сербия, 31 мая, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Американские власти разрешат переехать в США не всем беженцам из Афганистана, находящимся в настоящее время на территории сепаратистского Косово. Об этом сообщили сербские СМИ 30 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Тем беженцам, которых США подозревают в связях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), въезд на американскую территорию будет запрещён.

По информации телеканала РТС, в Косово и Метохию приехали в основном те граждане Афганистана, которые с 2001 по 2021 год сотрудничали с США и НАТО. В южном сербском крае они в основном были размещены в американском военном лагере «Бондстил» и лагере строительной фирмы «Бехтел-Энка» недалеко от города Урошевац.

Официальные представители Госдепа США сообщили, что почти 600 афганцев покинули «Бондстил», а те, кому было отказано в американской визе, смогут остаться в лагерях в Косово или в очередной раз пройти процесс верификации для въезда в США. Также им предложат поселиться в третьей стране.

В Вашингтоне отметили, что беженцы, которые не получили разрешение на въезд в США, смогут при желании вернуться в Афганистан и в этом американские власти им помогут.

Напомним, что с августа 2021 года в Косово и Метохию прибыло 1300 беженцев из Афганистана.