Бразилиа, 30 мая, 2022, 23:35 — ИА Регнум. 33-летний бразильский экс-нападающий «Арсенала» и «Челси» Виллиан намерен в грядущее летнее трансферное окно покинуть «Коринтианс» и вернуться в европейский футбол. Об этом 30 мая сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

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В текущем сезоне бразильской Серии А 2022 Виллиан принял участие в восьми матчах, в которых отметился двумя результативными передачами в игре с «Ботафого».

Виллиан покинул «Арсенал» 30 августа 2021 года и перешел в «Коринтианс» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 33-летнего бразильца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5,5 миллиона евро.