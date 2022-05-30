Москва, , 23:33 — REGNUM Объём просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России достиг минимального значения с марта 2018 года, сообщает 30 мая пресс-служба Банка Росси.

Ипотека Mil.ru

Согласно данным регулятора, в апреле общая сумма просроченной ипотеки сократилась почти на 1,5% и по состоянию на 1 мая составила 56,2 млрд рублей.

В общем ипотечном портфеле доля просроченной задолженности на начало мая составляла около 0,45%.

Напомним, ранее Банк России сообщил, что объём выданных ипотечных кредитов в апреле сократился в 3,3 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

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