Москва, 30 мая, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Объём просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России достиг минимального значения с марта 2018 года, сообщает 30 мая пресс-служба Банка Росси.

Mil.ru Ипотека

Согласно данным регулятора, в апреле общая сумма просроченной ипотеки сократилась почти на 1,5% и по состоянию на 1 мая составила 56,2 млрд рублей.

В общем ипотечном портфеле доля просроченной задолженности на начало мая составляла около 0,45%.

Напомним, ранее Банк России сообщил, что объём выданных ипотечных кредитов в апреле сократился в 3,3 раза по сравнению с предыдущим месяцем.