Луганск, , 23:28 — REGNUM В результате обстрела, устроенного украинскими террористами, в посёлке Стаханов погибли две беременные женщины, а ещё 24 человека получили ранения, сообщил 30 мая глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Убийство kropekk_pl

Он уточнил, что среди раненых — восемь детей.

«Снова обстреляли Стаханов. Вражеский огонь унес жизни двух женщин, обе — беременные. От украинской реактивной артиллерии пострадали еще 24 человека, восемь из которых — дети», — написал Пасечник в своём Телеграм-канале.

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