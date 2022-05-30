Рим, , 23:18 — REGNUM Даже после завершения украинского конфликта прежних правил в энергетике в ЕС больше не будет, заявил 30 мая премьер-министр Италии Марио Драги.

СПГ-танкер CarletonLiisa

«Это невозможно даже представить. Случившееся было слишком жестоким. Необходимо изменить поставщиков ресурсов на долгосрочную перспективу», — сказал он.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%.

Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России, в среднесрочной перспективе — полностью отказаться от российского газа. В качестве альтернатив рассматривается газ из ряда африканских стран, включая Алжир и Египет, из Азербайджана, а также СПГ.