Дортмунд, Германия, 30 мая, 2022, 23:16 — ИА Регнум. 30 мая итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что дортмундская «Боруссия» подписала с 21-летним польским голкипером берлинской «Герты» Марселем Лоткой.

«Боруссия» (Дортмунд)

По информации источника, футболист присоединится к «шмелям» летом 2022 года на правах свободного агента. Также «Герте» будет полагаться процент от будущей перепродажи вратаря.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Марсель Лотка принял участие в десяти матчах, в которых пропустил двадцать мячей. Два раза голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

На данный момент трансферная стоимость Марселя Лотки, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 400 тысяч евро.