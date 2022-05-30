Москва, , 23:15 — REGNUM Российские отряды разминирования из состава Вооруженных сил и МЧС проверили и очистили свыше 2,5 тысяч гектаров территории в республиках Донбасса, сообщил 30 мая на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Российские саперы за работой Mil.ru

«Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 2581,94 гектара», — рассказал Мизинцев.

По его данным, за последние сутки российскими сапёрами было проверено порядка 120 гектаров.

«Обнаружено и обезврежено 12 685 взрывоопасных предметов, из них за сутки — 131», — рассказал Михаил Мизинцев.

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