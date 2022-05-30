* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Приштина, Сербия, 30 мая, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Суд первой инстанции в Приштине 30 мая присудил к месяцу заключения гражданина Косово в качестве меры пресечения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мужчину обвиняют в том, что в 2015 году он присоединился к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно версии следствия, мужчина нелегально проник на территорию Сирии с целью присоединиться к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Косово действует закон о запрете присоединения к парамилитарным формированиям за рубежом.