Москва, , 23:09 — REGNUM 23-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» и сборной Польши по футболу Себастьян Шиманьский объявил о своем уходе из клуба в грядущее летнее трансферное окно.

Себастьян Шиманьский (справа) Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Горжусь вами, парни. Последняя игра для меня», — написал футболист после матча финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком» (1:2).

Ранее сообщалось, что в марте в подписании Шиманьского был заинтересован ряд клубов из Франции, Италии и Англии.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Себастьян Шиманьский принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячами, семью результативными передачами и получил пять желтых карточек.