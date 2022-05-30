Рим, 30 мая, 2022, 23:09 — ИА Регнум. ООН может внести вклад в предотвращение глобального продовольственного кризиса, но действовать следует быстро, заявил 30 мая премьер Италии Марио Драги.

INSM Марио Драги

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«Нужно выиграть битву за продовольственную безопасность», — отметил он.

Прежде всего следует показать самым бедным странам мира, в том числе африканским, «что мы на их стороне», добавил Драги.