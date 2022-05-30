Нарьян-Мар, , 23:09 — REGNUM В Ненецком автономном округе разработают стратегию по развитию экспортной деятельности, сообщает пресс-служба администрации округа.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, задача по расширению несырьевого экспорта для Ненецкого автономного округа является сложновыполнимой, поскольку регион традиционно считался сырьевым экспортёром. Основу экспорта из НАО составляет сырая нефть, остальную долю занимает рыба. Рост экспорта всегда напрямую был связан с расширением нефтедобычи в округе.

«Но цель поставлена и её необходимо достигать. В связи с этим нам вместе предстоит сформировать региональную политику в области экспортной деятельности, выявлять и развивать экспортный потенциал региона за счёт внедрения лучших практик, совместно совершенствовать институциональную экспортную среду», — сказала замгубернатора Татьяна Логвиненко.

Среди перспективных направлений для экспорта в НАО власти рассматривают производство мясной и рыбной продукции, продукты из дикоросов и сувениры.

«Новым направлением для округа в плане экспорта может стать текстильная промышленность, уже сейчас ряд окружных предпринимателей выступают с линейкой дизайнерских вещей — одежда и аксессуары», — отметила руководитель Центра поддержки экспорта НАО Ирина Нутфуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 1 июня вводит квоты на экспорт лома и отходов металлов.