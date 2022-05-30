Москва, 30 мая, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Итальянский специалист и главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли принял решение покинуть московский «Спартак». Об этом 30 мая сообщило издание «Чемпионат».

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Паоло Ваноли возглавил «Спартак» перед началом второй половины сезона. «Красно-белые», одержав лишь десять побед, потерпев двенадцать поражений и набрав 38 очков, завершили сезон на десятом месте в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Также под руководством Ваноли «Спартак» одержал победу в финале БЕТСИТИ Кубка России 2021/22 над московским «Динамо». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1, а забитыми мячами отметились Александр Соболев (10’ Михаил Игнатов), Арсен Захарян (55’) и Квинси Промес (72’ Александр Соболев).