Вашингтон, , 23:02 — REGNUM В Военно-морские силы США официально передана 20-я по счёту атомная подводная лодка USS Oregon SSN 793 типа Virginia, сообщает 30 мая пресс-служба ведомства.

Атомная подводная лодка Virginia (SSN 774) ВМС США Marion Doss

Церемония передачи субмарины военным прошла на базе ВМС США в Нью-Лондоне в штате Коннектикут. «Крещение» подлодки проходило 6 октября 2019 года на верфи General Dynamics Electric Boat в Гротоне.

Атомные подводные лодки типа Virginia предназначены для борьбы с субмаринами противника, а также для выполнения различных боевых задач в прибрежной зоне. Подлодки этого типа при длине 114,9 метров имеют водоизмещение в 7800 тонн, способны погружаться на глубину свыше 500 метров. Ресурс атомного реактора S9G рассчитан на 33 года эксплуатации. Водомётный движитель разгоняет субмарину до скорости 25 узлов. Экипаж подлодки — 134 человека.

Всего планируется построить до 2043 года для ВМС США 48 подлодок типа Virginia.

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