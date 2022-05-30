Сургут, Югра, , 23:00 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) перед судом предстанет косметолог без медицинского образования, которую обвиняют в обезображивании пациентки. Об этом сообщает ресс-служба СУ СКР по Югре.

У косметолога

По данным следствия 41-летняя обвиняемая, не имея медицинского образования и лицензии на оказание медицинских услуг, организовала косметологический салон в одном из домов по ул. Григория Кукуевицкого города Сургута. В несоответствующем санитарным требованиям помещении салона 29 мая 2020 года женщина провела клиентке процедуру по корректировке формы лица путём введения искусственных наполнителей в мягкие ткани. Через несколько дней у неё воспалилось лицо, пришлось исправлять работу «чёрного косметологу» оперативным путём, что привело к неизгладимым рубцам на лице.

«Косметолог» обвиняется по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени осуждена косметолог, по вине которой погибла клиентка.