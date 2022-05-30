Лондон, , 22:56 — REGNUM 33-летний фланговый нападающий миланского «Интера» и сборной Хорватии Иван Перишич прошел медицинское обследование перед переходом в лондонский «Тоттенхэм». Об этом 30 мая сообщил журналист Фабрицио Романо.

Иван Перишич Антон Зайцев

Ранее сообщалось, что Перишич заключил со «шпорами» двухлетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2023/24. Футболист присоединится к лондонскому клубу на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Иван Перишич принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами. Также хорватский нападающий получил четыре желтые карточки.