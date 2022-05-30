Стокгольм, 30 мая, 2022, 23:02 — ИА Регнум. «Правильное название нашей страны теперь будет знать каждый норвежец», — заявил белорусский посол в Швеции Дмитрий Мирончик, комментируя решение властей Норвегии изменить официальное название Белоруссии на норвежском языке с Hviterussland (дословно: Белая Россия) на Belarus.

Норвегия

Дмитрий Мирончик «Нам, безусловно, приятно, что теперь название нашей страны на норвежском ближе по написанию и звучанию к оригиналу. Что до политических мотивов официального Осло, то время все расставит на свои места. Очень скоро о них забудут, скорее всего, даже предпочтут не вспоминать».

Как сообщало ИА REGNUM, решение о переименовании Белоруссии было принято после того, как министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд и премьер-министр Йонас Гар Стёре встретились с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Та попросила норвежцев изменить название белорусского государства на их языке.