Москва, , 09:33 — REGNUM Российские артисты Алла Михеева и Александр Гудков намекнули на возобновление съёмок телешоу «Вечерний Ургант». Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» 30 мая.

Иван Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, артисты были замечены около съёмочной площадки передачи в московском телецентре «Останкино», о чём позднее публично рассказала сама Михеева в соцсетях. Однако официальной информации о возобновлении проекта от руководителей Первого канала по-прежнему не поступало.

Напомним, что последний выпуск «Вечернего Урганта» был показан в эфире Первого канала в конце февраля 2022 года. С того момента о дальнейшей судьбе телешоу ходят различные слухи.

Читайте ранее в этом сюжете: Никас Сафронов раскритиковал «обедневших» артистов