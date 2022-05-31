Москва, 31 мая, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Российские артисты Алла Михеева и Александр Гудков намекнули на возобновление съёмок телешоу «Вечерний Ургант». Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» 30 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

Так, артисты были замечены около съёмочной площадки передачи в московском телецентре «Останкино», о чём позднее публично рассказала сама Михеева в соцсетях. Однако официальной информации о возобновлении проекта от руководителей Первого канала по-прежнему не поступало.

Напомним, что последний выпуск «Вечернего Урганта» был показан в эфире Первого канала в конце февраля 2022 года. С того момента о дальнейшей судьбе телешоу ходят различные слухи.