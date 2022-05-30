Цхинвал, , 22:52 — REGNUM Указ, подписанный Анатолием Бибиловым и касающийся референдума по вхождению Южной Осетии в состав России, приостановил нынешний президент республики Алан Гаглоев. Соответствующий указ, подписанный Гаглоевым, опубликован 30 мая на его официальном сайте.

Алан Гаглоев Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия

В новом указе президент постановляет «безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации». Указ Бибилова приостанавливается до завершения вышеупомянутых консультаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая 2022 г. Бибилов подписал указ «О назначении референдума Республики Южная Осетия». Бибилов выборы проиграл, а Гаглоев, придя к власти, заявил, что объединение Южной Осетии и России не предусмотрено конституцией республики.

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