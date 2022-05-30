Рим, 30 мая, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Евросоюз должен продолжать переговоры с Россией в том числе для того, чтобы решить проблему вероятного продовольственного кризиса, заявил 30 мая премьер Италии Марио Драги. Премьер Италии о продовольственном кризисе: «Должно быть ясно, что виноват Путин».

Александр Погожев ИА REGNUM

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Риск «продовольственной катастрофы» вполне реален, считает Драги.

Если переговоры (по вывозу зерна с Украины) зайдут в тупик, «должно быть ясно, что виноват Путин», добавил премьер Италии.