Драги о продовольственном кризисе: «Должно быть ясно, что виноват Путин»
Рим, 30 мая, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Евросоюз должен продолжать переговоры с Россией в том числе для того, чтобы решить проблему вероятного продовольственного кризиса, заявил 30 мая премьер Италии Марио Драги. Премьер Италии о продовольственном кризисе: «Должно быть ясно, что виноват Путин».
Александр Погожев ИА REGNUM
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Риск «продовольственной катастрофы» вполне реален, считает Драги.
Если переговоры (по вывозу зерна с Украины) зайдут в тупик, «должно быть ясно, что виноват Путин», добавил премьер Италии.