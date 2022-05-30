Брюссель, 30 мая, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Европейский союз решил отказаться от введения запрета на приобретение недвижимости гражданами России, сообщает 30 мая агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

По информации источников издания, близких к переговорам по новым санкциям, против данной меры выступили власти Кипра.

Запрет на покупку недвижимости российскими гражданами предполагалось ввести в рамках нового пакета санкций против России, который Евросоюзу не удаётся согласовать уже несколько недель из-за позиции ряда стран.