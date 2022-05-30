Мюнхен, Германия, , 22:47 — REGNUM 33-летний таранный форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши заявил о намерении покинуть клуб в грядущее летнее трансферное окно.

Роберт Левандовский (сс) Sven Mandel

«Моя история в «Баварии» подошла к концу. Трансфер будет лучшим решением для всех. НЕ думаю, что снова буду играть за этот клуб. «Бавария» — серьезный клуб. Я верю, что они не будут меня удерживать. Я больше не хочу там играть», — заявил Левандовски на прошедшей пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски планирует уйти из «Баварии», чтобы продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Роберт Левандовски принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 35-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами.