Буяновац, Сербия, 30 мая, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Коалиция албанцев Прешевской долины в Сербии 30 мая потребовала аннулирования голосования на избирательном пункте в Терноце и повторения голосования.

Boris Dimitrov Здание Народной скупщины в Белграде

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, новость подтвердил глава Альянса Шаип Камбери, который подчеркнул, что он не сдается и намерен продолжить борьбу за место в Народной скупщине Сербии.

Голосование в Терноце проходило уже второй раз, причем во второй Камбери не хватило 12 голосов для того, чтобы пройти в Скупщину.

Напомним, на другом избирательном пункте в муниципалитете Буяновац албанские избиратели были вынуждены переголосовывать трижды.

Если в 2020 году албанцы получили три кресла в Скупщине, то в 2022 ведется отчаянная борьба за одно-единственное.