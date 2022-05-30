Анкара, 30 мая 2022, 22:37 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает 30 мая Anadolu Ajansı.
По утверждению турецкой стороны, обсуждалась ситуация на Украине. Президент Турции выразил готовность стать посредником на переговорах между Украиной и Россией.
«Турция приложила все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией и готова, в том числе, к посредничеству. Об этом президент Эрдоган заявил Зеленскому по телефону», — сообщает агентство.
Кроме того, затрагивались вопросы морских коридоров экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.
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