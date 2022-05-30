Анкара, , 22:37 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает 30 мая Anadolu Ajansı.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению турецкой стороны, обсуждалась ситуация на Украине. Президент Турции выразил готовность стать посредником на переговорах между Украиной и Россией.

«Турция приложила все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией и готова, в том числе, к посредничеству. Об этом президент Эрдоган заявил Зеленскому по телефону», — сообщает агентство.

Кроме того, затрагивались вопросы морских коридоров экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

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