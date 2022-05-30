Анкара, 30 мая, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает 30 мая Anadolu Ajansı.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

По утверждению турецкой стороны, обсуждалась ситуация на Украине. Президент Турции выразил готовность стать посредником на переговорах между Украиной и Россией.

«Турция приложила все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией и готова в том числе к посредничеству. Об этом президент Эрдоган заявил Зеленскому по телефону», — сообщает агентство.

Кроме того, затрагивались вопросы морских коридоров экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.