Уфа, , 22:36 — REGNUM Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов 30 мая расторг с руководством клуба трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

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«Контракт расторгнул по согласию сторон, с сегодняшнего дня я готов рассматривать любые предложения», — заявил 38-летний российский специалист.

По итогам прошедшего сезона «Уфа», одержав лишь шесть побед, потерпев двенадцать поражений и набрав тридцать очков, завершила сезон на четырнадцатом месте в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. В плей-офф «Уфа» потерпела поражение от «Оренбурга» с общим счетом 3:4.