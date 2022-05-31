Владимир Васильев, 31 мая 2022, 01:25 — REGNUM Бывший командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак в интервью RT прокомментировал проведение российской специальной военной операции на Украине. Ряд высказанных им тезисов заслуживают особого внимания.
Начнём с главного. На вопрос о том, на каком рубеже должна остановиться специальная военная операция на Украине, генерал ответил следующее:
Отличный ответ. Он обрисовывает границы демилитаризации Украины — до всех её внешних границ. Именно такого подхода от военно-политического руководства нашей страны, её верховного главнокомандующего президента России Владимира Путина и ждёт подавляющее число россиян. А описание нацистского режима Зеленского как раковой опухоли как нельзя лучше передаёт суть этого образования.
Георгий Шпак не разделяет повышенных опасений по поводу всплеска бандеровщины в западных областях Украины при переходе их под российский контроль:
Действительно, нам не оставили выбора. Договориться с Западом, как мечтает так называемая российская «партия мира», уже не получится. Запад работает на физическое уничтожение России и её народа.
И хорошо, что нет возможности договориться, ибо любое половинчатое решение в стратегической перспективе сыграет против России. А победа однозначно будет за нами. Добавлю, что ответ на этот вопрос имеет прямое отношение к достижению одной из главных целей СВО — денацификации. Эта задача выполнима, но с обязательным учётом ошибок прошлого нашей страны.
Хочу отметить, что в Советском Союзе с бандеровщиной покончили не полностью, её просто внешне прибили, но бандподполье сохранилось, соответственно, сохранились и его идеи и кадры.
Ключевую роль в этом сыграл бывший руководитель советского государства Никита Хрущёв. Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны» от 17 сентября 1955 года снимал с этих лиц судимость и поражение в правах. Благодаря данному указу со временем на территорию Украинской ССР, в том числе и из-за границы, вернулось более 200 тысяч бывших активных участников подполья УПА-ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Приведу один показательный пример. Василий Крук, последний лидер и преемник руководителя УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича, отсидел в заключении только шесть лет. Вернулся в Киев и был устроен на работу в Центральном государственном историческом архиве УССР и Институте истории АН УССР!
По имеющейся информации, тот же Леонид Кравчук в десятилетнем возрасте был задержан органами НКВД СССР как член «сотни отважных юношей», молодёжного крыла УПА-ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Простили. Напомню, что Леонид Кравчук вырос до уровня члена ЦК КПСС, второго секретаря ЦК Компартии УССР и председателя Верховного Совета УССР, а затем победил на выборах и с 5 декабря 1991 года приступил к исполнению обязанностей первого президента Незалежной.
Именно Кравчук был инициатором Беловежского соглашения от 8 декабря 1991 года и одним из его подписантов. Соглашение констатировало прекращение существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заявляло о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).
Получается, что Леонид Кравчук отработал свою боевую задачу через 47 лет! С 1944 до 1991 год он искусно притворялся. Это поразительный горизонт планирования.
История России (Советского Союза) настолько богата показательными примерами, что у нас нет необходимости учиться на ошибках других наций, т. к. достаточно собственных.
Насколько Россия усвоила свои исторические уроки, будет понятно уже в течение ближайших нескольких месяцев. Этим маркером будет отношение к взятым в плен в ходе штурма Мариуполя членам нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если все эти выродки получат по закону справедливое и самое суровое наказание, а избежавшие расстрела не будут иметь никакого права на амнистию, это будет один ход истории.
Если же в угоду ложному гуманизму или какому-то договорняку с этой фашистской нечистью поступят по-другому, то это будет очередной стратегической ошибкой, миной замедленного действия под государственное устройство России, которая обязательно сработает через несколько десятков лет.
В качестве вывода приведу фразу из моего школьного прошлого. Моя учительница русского языка и литературы в шестом классе любила повторять: «Ребята, главное — работа над ошибками».