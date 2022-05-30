Косово и Албания провели совместные военные учения
Приштина, Сербия, 30 мая, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Министр обороны Косово Арменд Мехай 30 мая опубликовал видеорепортаж с совместных учений Армии Косово Пехотных войск Албании.
(сс) SUHEJLO
Силы безопасности Косово (согласно официальной позиции Сербии — незаконные)
На видео полковник Сил безопасности (Армии) Косово Эдин Оручи заявляет:
«Вместе мы всегда сильнее! Надеюсь, в будущем будет больше таких учений для повышения уровня сотрудничества двух стран и профессионализма двух армий».
На видео можно различить стрельбу из минометов.