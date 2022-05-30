Вологда, 30 мая, 2022, 22:34 — ИА Регнум. В Великоустюгском районе Вологодчины будут судить бывшую начальницу почтамта. Женщину подозревают в присвоении крупной суммы, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Почта России

По версии следствия 37-летняя женщина в период с февраля 2021 года по январь 2022 года украла из отделения товар общей стоимостью 65 тысяч рублей, а также присвоила более 380 тысяч рублей.

«Подозреваемая, используя свое служебное положение, похитила товарно-материальные ценности, не внеся за них в кассу денежные средства, на общую сумму, превышающую 65 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемая совершила хищение денежных на общую сумму, превышающую 380 тысяч рублей, посредством проведения фиктивных транзакций», — сообщили в следственном комитете.

Недостачу выявили во время внутренней проверки. Уголовное дело вскоре будет передано на рассмотрение в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Почта России принесла извинения за присвоение выплат.