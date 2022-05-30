Москва, 30 мая, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Известный художник Никас Сафронов высказался в адрес артистов, жалующихся на снижение доходов. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» 30 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никас Сафронов

«Не надо говорить: «Мои песни никто не слушает, концерты не проводят, а я ведь певец!» Спой так, чтобы людям хотелось тебя увидеть, услышать — и купить для этого билет на твой концерт», — заявил художник. Также Сафронов отметил, что в момент наибольшей популярности артистам необходимо откладывать деньги, а не тратить их на прихоти.

Ранее Никас Сафронов выступил против пенсий для артистов. По мнению художника, достойный доход в пенсионном возрасте должны получать лишь «люди труда», а не знаменитости с многомиллионными заработками.