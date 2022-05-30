Рим, , 22:31 — REGNUM Евросоюз не должен допустить успешного завершения специальной военной операции Росси на Украине, полагает премьер Италии Марио Драги.

Марио Драги World Economic Forum

«Очень важно, чтобы Путин не выиграл эту войну», — заявил Драги 30 мая.

Он также отметил, что вопрос «полезности» телефонных переговоров с Москвой остается дискуссионным, при этом сам Драги полагает, что «Путин не хочет мира» (на предлагаемых Западом условиях).

Власти Италии в феврале-мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».