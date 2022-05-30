Рим, 30 мая, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Евросоюз не должен допустить успешного завершения специальной военной операции России на Украине, полагает премьер Италии Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

«Очень важно, чтобы Путин не выиграл эту войну», — заявил Драги 30 мая.

Он также отметил, что вопрос «полезности» телефонных переговоров с Москвой остается дискуссионным, при этом сам Драги полагает, что «Путин не хочет мира» (на предлагаемых Западом условиях).

Власти Италии в феврале–мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, всё чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».