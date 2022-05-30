30 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили новую разработку предприятия «Ростех», представляющую собой специальный химикат, предназначенный для производства белой офисной бумаги.

Артур Савин, , 23:19 — REGNUM Информация, согласно которой предприятие «Ростех» разработало химикат для выбеливания целлюлозы и производства белой офисной бумаги вместо поставлявшегося из-за рубежа, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 30 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Ростех Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я надеюсь, что хотя бы компоненты этого химиката все российские», — написал Иван С.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные новости не вызывают ни капли радости, а наоборот, — ситуация, в которой оказалась Россия, удручает.

«За 30 лет до чего дошли — бумагу белить нечем! Молочную закваску производить перестали! Машиностроение и станкостроение позакрывали! Про авиастроение я вообще молчу! Как так получилось? Какое имя и какая фамилия у того, кто разрушил российское производство?» — пишет Radij M.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия, оказывается, все эти десятилетия была полностью зависима от поставок компонентов для офисной бумаги из-за рубежа.

«А раньше разве не могли сами белую бумагу делать?» — удивляется Павел Д.

«То есть все эти годы в России никому даже в голову не приходило создать свой химикат для отбеливания, блин, бумаги?!» — возмущается Тимур М.

Виктор Ладвищенко. Бумажная фабрика (фрагмент). 1980-е

Часть людей полагает, что подобный химикат должен был быть разработан намного раньше — до того, как Россия лишилась поставок компонентов для отбеливания бумаги из-за антироссийских санкций Запада.

«Что мешало Ростеху сделать это раньше? Если производители России так зависят от импорта даже в мелочах, тогда зачем вообще подобные Ростехи нужны?» — задаётся вопросом Богдан Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия — это капиталистическая страна, которая подчиняется законам рынке. В связи с этим граждане не видят проблемы в том, что Россия долгое время закупала компоненты для беления бумаги за рубежом, вместо того чтобы обеспечивать себя всем необходимым самостоятельно.

«У нас уже давно не коммунизм и не плановая экономика. Товары, которые производятся в России, решает рынок, а не государство. Значит, рынок решил, что выгоднее закупать этот отбеливатель за границей (как это делают все страны с рыночной экономикой), чем производить здесь. Теперь рынок решил, что это выгодно, и произвели», — поделился своим мнением Керим Г.

Нашлись и те, кто отмечают, что российской экономике придётся измениться, чтобы соответствовать требованиям сегодняшнего дня.

«Просто чтобы что-то появилось, нужен подобный толчок извне. Но у нашей страны уже есть опыт подобной «изоляции». И если тогда народ смог справиться, то и сейчас это сделает. Главное — каждому делать своё дело и не ныть», — считает Ксения Ч.

«Чтобы Россия поднялась с колен, нужно было экономике дать пинка, что и сделал наш президент. Так и до производства гвоздей дойдём», — уверена Катерина Н.

«Почему у нас всегда так? Пока петух в одно место не клюнет, ничего не будем делать. Разве не должна уже мудрость маломальская появиться?» — пишет Молли Б.

Напомним, 30 мая на официальном сайте «Ростеха» была опубликована информация, согласно которой предприятие разработало химикат для выбеливания целлюлозы и производства белой офисной бумаги вместо поставлявшегося из-за рубежа.