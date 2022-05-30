Рим, , 22:27 — REGNUM Среди стран-членов ЕС не должно быть «дисбаланса» по вопросу антироссийских санкций, заявил 30 мая премьер Италии Марио Драги.

Марио Драги 2021 (c)Presidenza della Repubblica

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Необходимо сохранять единство, подчеркнул он.

Италия готова поддержать новый санкционный «пакет» в том виде, в котором его примут и все остальные, добавил политик.

Власти Италии в феврале-мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».