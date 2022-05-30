Москва, 30 мая, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Въезд в Россию тем, кому в Германии не нравятся нынешние власти, предложил заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев 30 мая в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Комментируя планы Берлина упростить въезд российским критикам спецоперации на Украине, Медведев отметил, что Германия таким образом демонстрирует лояльность к тем, кто выступает в России против своей страны и желает ей поражения.

Напрашиваются, отмечает российский чиновник, два вывода. Первый — о том, что таким людям следует отправляться «к немцам как можно скорее», причём «желательно — безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооружённых силах».

Дмитрий Медведев «Может быть, стоит подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает в Германии, и не только, против украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и Ко) и подобных европейских деятелей».

Добавим, что выражение «обиженная ливерная колбаса» употребил в начале мая в отношении Шольца украинский посол в Берлине Андрей Мельник.