Рим, 30 мая, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Если по итогам выборов в Италии 2023 года в стране появится новая правящая коалиция, инвесторы могут счесть, что ситуация стала «менее определенной», а госдолг Италии — «менее устойчивым», с таким заявлением выступили 30 мая аналитики Goldman Sachs.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

В Италии «расшифровали» эти слова как предостережение «рынка» против вероятной победы трех правоконсервативных партий — «Братьев Италии», «Лиги» и партии «Вперёд, Италия».

«Goldman Sachs озабочен результатами будущих выборов. Он не хочет, чтобы правительство представляло итальянцев и защищало их интересы и предпочитает иметь дело с депутатами, с которыми можно договориться и которые готовы идти на любые распродажи ради сохранения своих кресел. Но народ примет свое решение, нравится это американскому банку или нет», — отметила лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.