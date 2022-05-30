Запорожье, Украина, , 22:22 — REGNUM В Запорожской области начали принимать документы у желающих вступить в российское гражданство, сообщает 30 мая пресс-служба МВД региона.

Запорожье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что в Мелитополе организован пункт бесплатного перевода документов с украинского языка на русский. Кроме того, сотрудники пункта помогают в заполнении анкет.

После заполнения анкет и заявлений документы будут направлены в Россию на спецпроверку. Решение о предоставлении гражданства будет приниматься в течение двух-трёх месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей.

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