Скопье, , 22:28 — REGNUM Заместитель народного адвоката Северной Македонии Йован Андроновски 30 мая выступил с призывом о создании лучших условий для украинских беженцев.

Беженцы

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, юрист заявил, что, помимо 300 официально зарегистрированных беженцев, в стране находятся свыше тысячи граждан Украины, зарегистрированных как туристы.

Андроновски подчеркнул, что они лишены элементарных прав и не могут зарегистрировать своих детей на учебу и в детские сады, не могут найти работу и получать заботу со стороны государства.

По словам юриста, правительство с марта не смогло найти решения для этой проблемы.

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