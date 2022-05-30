Лос-Анджелес, США, 30 мая, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Актёр Джейми Кэмпбелл Бауэр рассказал изданию Variety о том, как довёл до слёз свою коллегу по сериалу «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Интервью опубликовано 30 мая на сайте журнала.

Цитата из четвёртого сезона т/с «Очень странные дела». 2022 год Милли Бобби Браун в роли Одиннадцать

По словам Бауэра, во время съёмок сцены, когда он превращается в главного злодея Векну, Милли Бобби Браун испугалась настолько, что начала плакать. «Это уже не мой друг. Я не узнаю этого человека. Куда он делся?», — процитировал он слова актрисы.

Добавим, что в интервью Бауэр рассказал о том, что нанесение грима для роли Векны занимало семь с половиной часов. Спустя 10-12 часов съёмок он возвращался в трейлер, чтобы ещё час гримёры убирали результаты своей работы.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон шоу «Очень странные дела» был разделён на две части. Премьера первой состоялась 27 мая 2022 года — вторая выйдет 1 июня.