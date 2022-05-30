На съёмках «Очень странных дел» актёр довёл Милли Бобби Браун до истерики
Лос-Анджелес, США, 30 мая, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Актёр Джейми Кэмпбелл Бауэр рассказал изданию Variety о том, как довёл до слёз свою коллегу по сериалу «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Интервью опубликовано 30 мая на сайте журнала.
По словам Бауэра, во время съёмок сцены, когда он превращается в главного злодея Векну, Милли Бобби Браун испугалась настолько, что начала плакать. «Это уже не мой друг. Я не узнаю этого человека. Куда он делся?», — процитировал он слова актрисы.
Добавим, что в интервью Бауэр рассказал о том, что нанесение грима для роли Векны занимало семь с половиной часов. Спустя 10-12 часов съёмок он возвращался в трейлер, чтобы ещё час гримёры убирали результаты своей работы.
ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон шоу «Очень странные дела» был разделён на две части. Премьера первой состоялась 27 мая 2022 года — вторая выйдет 1 июня.