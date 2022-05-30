30 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 23:34 — REGNUM Президент США Джо Байден столкнулся с критикой из-за игнорирования протестов в Иране, вызванных множеством причин, включая рост цен на продукты питания, обрушение жилого дома, в результате которого погибли по меньшей мере 29 человек, и значительной ненависти граждан к нынешнему режиму. Издание Fox New отмечает, что Байден до сих пор лично не прокомментировал восстание иранцев против клерикального режима.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Администрация Байдена и ЕС продолжают говорить о социальной справедливости, но, очевидно, это лишь дешевая болтовня ради голосов избирателей. Эта социальная справедливость, похоже, не распространяется на всех в мире», — заявил в интервью Fox News ирано-американский журналист Банафшех Занд.

«Тот факт, что Байден даже не затронул тему протестов в Иране и демонстраций против режима, в очередной раз доказывает, что он хочет скрыть преступления хомейнистских режимов, только чтобы заключить свою катастрофическую [ядерную] сделку. Теперь в большинстве своем иранский народ считает и Демократическую партию, и европейских лидеров лицемерами и врагами», — добавил журналист.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Если иранцы проведут успешную революцию, Джо и демократы заявят, что их заслугой являются санкции, которые подтолкнули их к этому. Они также будут призывать к сдержанности и милосердию к бывшему руководству на основании их религиозного статуса. Демократы не поддерживают только христиан», — злится irishjack.

Джо Байден. Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Байден не совсем бездействует в отношении Ирана. Он намеренно избегает любого конфликта с нынешним режимом в Иране», — отмечает ViggoBengsston.

«Обама тоже так делал. Игнорировал восстание. Глобалисты, контролирующие демократов, хотят вечных конфликтов, чтобы они могли навязывать решения для кризисов, которые они создают, при этом планируя следующий кризис, и так далее и далее», — уверен bendoverusademssay.

«Бинго! Они создают кризис, а затем придумывают «решение», которое лишает прав обычных жителей», — соглашается 2bookoo4u.

«Есть много вещей, которые я не понимаю, но квазиподдержка демократов нынешнего режима в Иране — одна из самых непонятных», — комментирует MisterScience.

«Я действительно не понимаю, почему демократы поддерживают эту ужасную ядерную сделку. Они настраивают против нас суннитские страны, а теперь поворачиваются спиной к иранскому народу», — переживает thomasmedicine.

«Байден и никто из руководства демократов не комментирует протесты в Иране, потому что они боятся, что-то же самое может произойти и здесь. Они не допустят никакого протеста, если только не будут контролировать его сами», — подчеркивает 8thabn245.

«Лучше, чтобы Байден ничего не говорил, так как это будет дополнительная работа для Белого дома, которому потом придется прояснять его слова. К тому же Байден сделает всё для своего главного приоритета — иранского ядерного договора», — считает pogi008.

«Я не знаю, есть ли у этих протестующих шанс свергнуть нынешнее правительство, но мне кажется, что мы должны их поддержать. Похоже, что их интересует не столько ядерное оружие, сколько цивилизованная нация», — предполагает jeffgsu.

Ранее более 500 американских ученых, исследователей и инженеров иранского происхождения попросили Байдена не исключать иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) из списка «террористических организаций» ради возрождения ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В официальном письме, подписанном учеными, утверждается, что КСИР препятствует любому прогрессу в области прав человека.

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